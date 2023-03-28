الرقابة المالية تقر تأسيس شركة الأهلى للتصكيك وتجدد للبنك المصرى الخليجى

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 766 لسنة 2023، بشأن الموافقة على تأسيس شركة الأهلي للتصكيك، خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

كما أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 763 لسنة 2023، بشأن الموافقة على منح الترخيص لشركة مانفن المالية القابضة، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها إعمالًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما.

ووافق رئيس الرقابة المالية، على تجديد الترخيص الممنوح للبنك المصري الخليجي بمزاولة نشاط "المتعاملون الرئيسيون"، إعمالًا لقراري وزير المالية رقمي 480، و723 لسنة 2002 لمدة عام آخر ينتهي في 11 مارس عام 2024، وفقًا لموافقة البنك المركزي المصري الصادرة في هذا الشأن.

وبلغت عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نوفمبر عام 2022 بلغت 2957 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 261.1 مليار جنيه، مقارنة بـ3138 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 172.4 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 5.8%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 51.4%.

ووزعت الموافقات بين 1657 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر لعام 2022 مقابل 1875 موافقة، بقيمة 42.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة انخفاض 11.6% فى عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 3.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 1278 موافقة بقيمة 176.5 مليار جنيه مقارنة مع 1251 موافقة بقيمة 122.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 2.2% فى عدد الموافقات و43.8% بقيمة التأسيس.