اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس يوجه بدراسة مقترح الحوار الوطنى بالإشراف القضائى على الانتخابات.. إنفوجراف

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:33 ص
الرئيس يوجه بدراسة مقترح الحوار الوطنى بالإشراف القضائى على الانتخابات.. إنفوجراف الرئيس السيسى يوجه بدراسة مقترح الحوار الوطنى بإشراف الهيئات القضائية على العملية الانتخابية

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى بالأمس.
 
قال الرئيس السيسى -عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: 
 
أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة
 
أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته فى جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية
 
وجهت الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
 
الرئيس السيسى يوجه بدراسة مقترح الحوار الوطنى بإشراف الهيئات القضائية على العملية الانتخابية
الرئيس السيسى يوجه بدراسة مقترح الحوار الوطنى بإشراف الهيئات القضائية على العملية الانتخابية

 


الرئيس السيسى

الحوار الوطنى

الهيئات القضائية

العملية الانتخابية



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