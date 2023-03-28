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الرئيس السيسى يطلع على تطوير ميناء السلوم البرى.. والرئاسة: شريان حياة غرب مصر

الثلاثاء، 28 مارس 2023 04:17 م
الرئيس السيسى يطلع على تطوير ميناء السلوم البرى.. والرئاسة: شريان حياة غرب مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية، حيث شارك فى الاجتماع الأول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
 
وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري، الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر، من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، فضلاً عن مساهمته في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.

الرئيس السيسى

السيسى

تطوير ميناء السلوم البري

ميناء السلوم البري

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