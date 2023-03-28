اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 02:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية تعلن تدمير 404 طائرات مقاتلة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 01:00 ص
الدفاع الروسية تعلن تدمير 404 طائرات مقاتلة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الجيش الروسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 404 طائرات مقاتلة و226 مروحية و 3600 طائرة مسيرة .


وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية الاثنين - أنه تم أيضا تدمير 414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8421 دبابة ومدرعة ، و 1074 راجمة صواريخ ، و4447 مدفع هاون ، و 9146 مركبة عسكرية خاصة .


وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا ، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.


روسيا

أوكرانيا

الجيش الروسى

وزارة الدفاع الروسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة