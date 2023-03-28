الدفاع الروسية تعلن تدمير 404 طائرات مقاتلة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 404 طائرات مقاتلة و226 مروحية و 3600 طائرة مسيرة .



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية الاثنين - أنه تم أيضا تدمير 414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8421 دبابة ومدرعة ، و 1074 راجمة صواريخ ، و4447 مدفع هاون ، و 9146 مركبة عسكرية خاصة .



وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا ، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.