اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية السعودية تدين اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:19 م
الخارجية السعودية تدين اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المملكة العربية السعودية - أرشيفية

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة ورفض المملكة للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.


‎وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية، جدّدت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


السعودية

المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

اقتحام المسجد الأقصى



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