الخارجية الأمريكية: نؤيد إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تؤيد إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب بأوكرانيا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، أن الغرب ضغط بشكل شديد على أعضاء مجلس الأمن الدولى خلال التصويت على مشروع قرار روسى حول تفجيرات "نورد ستريم".

وأشار بوليانسكي - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع القرار الروسى، دعا أمين عام الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق فى تخريب خطوط نقل الغاز "نورد ستريم" موضحا أن الأعضاء الآخرين غير الغربيين الذين امتنعوا عن التصويت، خشوا الإعراب عن دعمهم لروسيا، حيث كان هناك ضغط قوي من جانب الدول الغربية على الأعضاء، مؤكدا أنه بشكل قاطع أنه لا يرغب بتصويت يدعم الموقف الروسي.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، ينتظرون من الدنمارك وألمانيا والسويد التحقيق بشكل عاجل وشفاف في التفجيرات التي استهدفت خطوط "السيل الشمالي" .