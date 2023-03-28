الحماية المدنية بالأقصر تنجح فى إنقاذ كلب سقط فى بيارة صرف صحى بأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى إنقاذ كلب سقط فى بيارة صرف صحى بمدينة أرمنت غرب المحافظة، وذلك بمشاركة الأهالى قبل موعد الإفطار بدقائق معدودة، وتم إخراج الكلب من البيارة التى وصل عمقها لأكثر من مترين فى منطقة أرمنت الوابورات.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من أهالي أرمنت الوابورات يفيد بسقوط كلب صغير فى إحدى غرف الصرف الصحى بعمق يزيد عن مترين خلال لهو الأطفال بجانبه، وانتقلت سيارة من رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، ونجحوا فى إنقاذ الكلب قبل دقائق من وقت الإفطار، وتمت إعادته لأصحابه.



إنقاذ كلب صغير سقط فى بيارة صرف صحى بأرمنت



رجال الحماية المدينة بالأقصر ينجحون فى إنقاذ كلب بأرمنت