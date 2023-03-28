البحرين تستدعى القائم بالأعمال فى سفارة العراق لمخالفته الأعراف الدبلوماسية

وكالات

استدعت البحرين، اليوم الثلاثاء، مؤيد عمر عبد الرحمن، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

وبحسب بيان منشور على وكالة الأنباء البحرينية، أبلغت وزارة الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي "بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".

وأبلغ وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف بن راشد الزياني، القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين".

واعتبر الوزير ذلك تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وفق المصدر ذاته.