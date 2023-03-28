البابا تواضروس الثانى يلقى محاضرة فى التدبير الكنسى والتنمية للكهنة الجدد بلوجوس

كتب: محمد الأحمدى

صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم القداس الإلهى فى كنيسة التجلى بمركز لوجوس بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وشاركه الكهنة الجدد الذين تمت رسامتهم مطلع الصوم الكبير الحالي، حيث يقضون فترة الأربعين يومًا التالية لسيامتهم بأديرة وادى النطرون.

وكان قداسته ألقى محاضرة مساء أمس على الكهنة الجدد البالغ عددهم 25 كاهنًا، وذلك فى ختام الدورة التدريبية التى تلقوها فى "التدبير الكنسي والتنمية" والتى بدأت أعمالها فى مركز لوجوس يوم الأربعاء الماضى.

وتناول قداسة البابا فى محاضرته موضوع "معطلات الخدمة في حياة الأب الكاهن وكيفية التعامل معها" حيث أشار إلى ما يلى:

1- ضياع الهدف من التكريس (كن مستقيمًا)

2- حروب الأنا والذات (كن متضعًا)

3- ثقافة الغيبيات (كن نقيًّا في فكرك)

4- الثعالب الصغيرة، وتشمل حروب الجسد والعقل والنفس (كن محترسًا)

5- غياب الفكر والعمل الجماعي (كن متفاعلًا)

6- فقر الإبداع (كن متجددًا)

وأدار قداسته حوارًا مع الآباء للتعرف على مدى استفادتهم من التدريب، وعن حياتهم وخدمتهم الكنسية الجديدة.

تولى عملية التدريب خلال الدورة أساتذة "المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية" "COPTICAD" بقيادة الدكتور مجدى لطيف السندى عميد المعهد.

واشتملت الدورة التدريبية: المفاهيم والأساليب العملية في التدبير الكنسي والعمل المؤسسي في الكنيسة، وأعمدة التدبير الحكيم (الإدارة الرشيدة أو الحوكمة في الكنيسة)، ومباديء التنمية من المنظور المسيحي، ودور الأب الكاهن في تدبير الكنسية كمنظومة عمل مؤسسيى.

ويعد هذا التدريب التأسيسى للآباء الكهنة فى التدبير الكنسى، هو سابع تدريب من نوعه للكهنة الجدد منذ أن أرساه قداسة البابا تواضروس الثانى منذ عام 2018.

ويأتى هذا التدريب تفعيلًا لإحدى توصيات السمينار الثامن للمجمع المقدس المنعقد في نوفمبر 2021.



البابا تواضروس مع الأباء



جانب من محاضرة البابا تواضروس



قداسة البابا بمقر لوجوس