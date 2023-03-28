افتتاح معرض بيع منتجات سيدات نادى المسنين بسخا داخل "تربية نوعية كفر الشيخ"

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، معرض بيع منتجات سيدات نادى المسنين بسخا، داخل كلية التربية النوعية، ضمن نشاط خدمة المجتمع بالكلية، تماشيا مع دور جامعة كفر الشيخ المجتمعى ورسالتها حيث يعد قطاع خدمة المجتمع من أبرز قطاعات الجامعة لما يوفره من خلال المشاركة فى بناء المجتمع وحل مشكلاته، وتحدى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بمنتجات سيدات نادي المسنين واشاد بإبداعاتهم الفنية المتنوعة، يهنئ الأمة الإسلامية ووطنا الغالي مصر وجميع الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بحلول الشهر الكريم.

أشاد اللواء جمال نور الدين، بالمعرض وبما تمتلكه كلية التربية النوعية من كوادر بشرية متميزة قادرة علي تخريج طلاب لديهم موهبة وابداع وتميز وقادرين علي المنافسة في سوق العمل، معربا عن سعادته البالغة بالمنتجات التي أنتجتها سيدات نادي المسنين والتي تعكس مهاراتهم وموهبتهم الفنية, موجها شكره لأعضاء هيئة التدريس بالكلية لجهودهم الملموسة في مخرجات الطلاب وهنأ الجميع بشهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالأعمال الفنية المقدمة بالمعرض والتي تدل علي التميز والإبداع الحقيقي والاطلاع علي مستجدات الثقافة، مؤكداً في ذلك على سعي إدارة الجامعة الدائم إلي القيام بدورها التنويري في المجتمع وإسهامها في الارتقاء بالمستوى الفني من خلال دعم المواهب الفنية والعناصر المتميزة من أبنائها، ومشيداً في ذلك بدور كلية التربية النوعية في المشاركة في كافة المحافل الفنية والإبداعية إيماناً منها بأهمية الفن كقيمة ثقافية تسهم في عملية إحياء ونهضة المجتمع.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتور أمانى شاكر، على حرص الجامعة علي دعمها المتواصل وتنظيمها للعديد من المعارض والملتقيات التي تعكس إبداع الطلاب الحقيقي وتنشر أفكارهم الجديدة والمتطورة, وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة لبناء وتنمية شخصية الطالب الجامعي مما يخلق منه شخصاً أكثر عطاء وإيجابية وهو ما يسهم بشكل لا يستهان به في دعم وتحسين وتطوير المجتمعات.