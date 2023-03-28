اعرف الآثار الجانبية لشرب المياه الفوارة بعد وجبة الإفطار فى رمضان

كتبت ميرفت رشاد

المياه الغازية المعروفة باسم ماء الصودا أو الماء الفوار، عبارة عن مياه تم إذابة غاز ثاني أكسيد الكربون فيه تحت الضغط، وهي العملية التي تؤدي إلى أن تصبح المياه فوارة تحتوي على معادن مثل الصوديوم والكالسيوم ، تدعى هذه العملية باسم الكربنة، وبعض الأشخاص يفضلون شربها بعد تناول الأطعمة الدسمة خاصة في شهر رمضان ، وفى السطور القادمة سنوضح كل ما تريد معرفته عن المياه الغازية وتأثيرها على الجسم ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

آثار جانبية لشرب المياه الغازية



1. تحسن الترطيب



قالت أخصائية التغذية ماري ويرتس: "لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن المياه الغازية ضارة بالنسبة لك، و أدعم الأفراد الذين يشربون المياه الغازية لزيادة الترطيب الأساسي،مشيرة إلى أنه يجب أن تستهلك معظم النساء 11.5 كوبًا من المشروبات المرطبة يوميًا ، بينما يجب أن يتناول الرجال 15.5 كوبًا ، وفقًا للأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب. قد يكون هذا أمرًا شاقًا ، ولكن يمكن للمياه الغازية ، من بين المشروبات الأخرى ، أن تجعل هذا الهدف أكثر قابلية للتحقيق ".

2. تسبب الانتفاخ



عندما تشرب المياه الغازية ، فإنك تبتلع هواءًا أكثر مما تفعل عادةً عن طريق تناول أو شرب أي شيء آخر بسبب ثاني أكسيد الكربون المحبوس في الماء، قد تسبب هذه الفقاعات الانتفاخ ، وهو أمر قد يكون غير مريح يمكن أن يكون هذا مزعجًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS).يمكن أن يتسبب التحفيز الغاري في القناة الهضمية في حدوث الإمساك أو تحفيز حركة الأمعاء.

3. زيادة الوزن



تشير بعض الدراسات إلى أن المياه الغازية - مع أو بدون مواد التحلية الاصطناعية - قد تؤدي إلى زيادة الوزن ومؤشر أكبر لكتلة الجسم على الرغم من أنها قد لا تحتوي على سعرات حرارية، على سبيل المثال ، مكن أن يكون للمحليات الصناعية آثار سلبية على صحة الجهاز الهضمي ومستويات السكر في الدم بالإضافة إلى آثار جانبية صحية خطيرة

تشير التجارب الصغيرة التي أُجريت على الفئران والبشر ، في أبحاث السمنة والممارسة السريرية إلى أن الدوار الذي يسببه ثاني أكسيد الكربون في المشروبات يتسبب في إطلاق ما يسمى بهرمون الجوع جريلين ، والذي قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

4- تآكل أسنانك



يمكن أن تساهم المياه الغازية غير المحلاة في حدوث تسوس الأسنان،قد يكون للمياه الغازية درجة حموضة أقل من الماء العادي ،ويمكن أن يؤدي انخفاض درجة الحموضة إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت.