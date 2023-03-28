اعترافات تاجر مخدرات سقط فى كمين قبل ترويجه كمية من الشادو بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الشادو في الجيزة عن حصوله على المخدر من عاطل، ليتولى ترويجه بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة، وأشار إلى أنه يخزن المواد المخدرة بشقته تمهيدًا لترويجها.

واعترف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه يستخدم دراجة بخارية في توصيل المواد المخدرة لزبائنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تم القبض على المتهم بعد ورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه، وبإعداد كمين للمتهم في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.