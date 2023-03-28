كشف استطلاع جديد، نُشِرت نتائجه الاثنين، أن غالبية الأمريكيين لا يشعرون بالقلق من أن فشل بنك "سيليكون فالي" في وقت سابق من هذا الشهر سيؤثر فيهم شخصيًا، على الرغم من وجود مخاوف أكبر بشأن احتمال حدوث تداعيات اقتصادية أوسع.
ووفقًا للاستطلاع، الذي أجراه مركز هارفارد للدراسات السياسية الأمريكية وهاريس للرؤى والتحليلات، ونشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال 9% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يؤثر فشل البنك عليهم "بقدر كبير"، بينما يتوقع 20% أن يؤثر عليهم بقدر معتدل.
وبحسب الاستطلاع: "توقع 31% تأثيرا ضئيلا عليهم، بينما قال أكثر من 40% إنهم ليسوا قلقين على الإطلاق".
ووجد الاستطلاع أن 63% من المستجيبين قلقون إلى حد ما -على الأقل- بشأن التأثير الاقتصادي لمشاكل البنوك، بينما لا يشعر 12% فقط بالقلق على الإطلاق، في حين قال 25% إنهم "ليسوا قلقين للغاية".
يذكر أن انهيار بنك سيليكون فالي -وهو بنك مقرض مقره كاليفورنيا وله قاعدة عملاء عميقة في قطاع التكنولوجيا- أحدث هزة في الصناعة المصرفية الأمريكية ودفع شركة تأمين الودائع الفيدرالية والمنظمين الآخرين إلى العمل لحماية المودعين لمنع اضطراب مالي أوسع نطاقًا.
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