ووفقًا للاستطلاع، الذي أجراه مركز هارفارد للدراسات السياسية الأمريكية وهاريس للرؤى والتحليلات، ونشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال 9% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يؤثر فشل البنك عليهم "بقدر كبير"، بينما يتوقع 20% أن يؤثر عليهم بقدر معتدل.



وبحسب الاستطلاع: "توقع 31% تأثيرا ضئيلا عليهم، بينما قال أكثر من 40% إنهم ليسوا قلقين على الإطلاق".



ووجد الاستطلاع أن 63% من المستجيبين قلقون إلى حد ما -على الأقل- بشأن التأثير الاقتصادي لمشاكل البنوك، بينما لا يشعر 12% فقط بالقلق على الإطلاق، في حين قال 25% إنهم "ليسوا قلقين للغاية".



يذكر أن انهيار بنك سيليكون فالي -وهو بنك مقرض مقره كاليفورنيا وله قاعدة عملاء عميقة في قطاع التكنولوجيا- أحدث هزة في الصناعة المصرفية الأمريكية ودفع شركة تأمين الودائع الفيدرالية والمنظمين الآخرين إلى العمل لحماية المودعين لمنع اضطراب مالي أوسع نطاقًا.