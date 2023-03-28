إنطلاق أول دورة رمضانية للفتيات بقرية العمار بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية العمار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، انطلاق أول دورة رمضانية قروية ريفية للبنات من سن 8 إلى 14 سنة، حيث أقيمت الدورة الرياضية الرمضانية بأحد ملاعب الكرة بالقرية، وأشرف على تنظيمها علي عادل عيسي والمدير الفني محمود بدوي وباهر عاطف المشرف على فريق الفتيات، وإسراء أشرف مدربة الفريق والطالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

وشهدت المباراة الافتتاحية، فوز فريق الشمس للفتيات على النجوم 3 صفر، وسط إشادة من الحضور بفرق الفتيات، كما شهدت الدورة حضور عدد من الشخصيات العامة.

وناشد علي عادل عيسى، المشرف العام على الدورة، وزير الشباب بتوفير الدعم لفرق الفتيات، وتوفير أماكن للتدريب لهن بداخل مركز شباب العمار.

وقالت إسراء أشرف، مدربة الفريق، إنها عانت الأمرين في إقناع أولياء الأمور بمشاركة بناتهن في فريق كرة القدم، وكونت فريق كرة قدم بصعوبة من خلال 25 فتاة بالقرية.