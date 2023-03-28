إغلاق عدة مدارس في بلغاريا عقب تهديدات بوجود قنابل

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أغلقت السلطات البلغارية عشرات المدارس في أنحاء البلاد وأخلت طلابها لليوم الثاني على التوالي بسبب تهديدات بوجود قنابل.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن غالبية التهديدات، التي جاءت عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الهاتف، تم توجيهها اليوم الثلاثاء لمدارس في العاصمة صوفيا أو في مدينتي "فارنا" و"بورجاس" المطلتين على البحر الأسود.



وأوضحت السلطات أنه بعد إجلاء الطلاب لمدة 24 ساعة وقيام الشرطة بالبحث عن متفجرات، لم يتم العثور على أيه قنابل.



من ناحيته، قال وزير الداخلية البلغاري إيفان ديميردجييف إن الوكالات الشريكة في أوروبا والولايات المتحدة تساعد في تحديد مصدر التهديدات، مضيفا أنه تم إرسال تحذيرات مماثلة إلى مدارس في دول أوروبية أخرى.



تأتي هذه الموجة من التهديدات بوجود قنابل وسط الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة في بلغاريا يوم الأحد القادم، حيث تقام غالبية مراكز الاقتراع في المدارس.