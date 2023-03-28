إغلاق برج إيفل بعد مشاركة موظفيه فى الإضراب العام بباريس

وكالات

أعلنت إدارة برج إيفل فى العاصمة الفرنسية باريس إغلاق البرج بعد إضراب موظفيه، في اليوم العاشر من التعبئة ضد قانون نظام التقاعد.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أفادت الإدارة في بيان: "نظرا لحركة الإضراب الوطني، فإن برج إيفل مغلق حاليا".