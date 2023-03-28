اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 06:52 م
أكرم القصاص
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إغلاق برج إيفل بعد مشاركة موظفيه فى الإضراب العام بباريس

الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:52 م
إغلاق برج إيفل بعد مشاركة موظفيه فى الإضراب العام بباريس برج إيفل
وكالات

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أعلنت إدارة برج إيفل فى العاصمة الفرنسية باريس إغلاق البرج بعد إضراب موظفيه، في اليوم العاشر من التعبئة ضد قانون نظام التقاعد.
 
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أفادت الإدارة في بيان: "نظرا لحركة الإضراب الوطني، فإن برج إيفل مغلق حاليا".
 
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الوصول إلى الساحة الأمامية للبرج لا يزال متاحا.
 
وأشارت إلى أن البرج يوظف حوالي 350 شخصا، موضحة في السياق أن المعلم التاريخي من المتوقع أن يفتح للزوار يوم الأربعاء 29 مارس.
 
ومنذ بداية التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس، تم إغلاق النصب التذكارية والتاريخية عدة مرات بسبب الإضراب، علما أنه تم اليوم إغلاق قوس النصر وقصر فرساي ومتحف اللوفر أمام الزوار.
 
وانطلقت يوم الثلاثاء مظاهرات حاشدة في العديد من المدن الفرنسية الكبرى، احتجاجا على مخطط الحكومة تعديل نظام معاشات التقاعد.

 


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