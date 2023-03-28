إطلاق النار فى ناشفيل.. المنفذ طالب سابق بالمدرسة وخطط للهجوم بالتفصيل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن منفذ حادث إطلاق النار فى مدرسة ابتدائية مسيحية بمدينة ناشفيل الأمريكية، كان طالبا سابقة بالمدرسة، وقد رسم خريطة مفصلة لها، ووضح عليها نقاط الدخول المحتملة منها وقام بمراقبة المبنى قبل تنفيذ المذبحة، التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة تلاميذ فى عمر التاسعة.

ولم تقدم الشرطة معلومات واضحة عن جنس منفذ إطلاق النار. فعلى مدار ساعات، حددت الشرطة هوية المنفذ بأنه سيدة عمرها 28 عاما، قبل أن يتم توصيفه فى النهاية كشخص يدعى أودرى إليزابيث هال. وفى مؤتمر صحفى لاحق، قالت الشرطة إن هال متحول جنسيا. وبعد المؤتمر، رفض المتحدث باسم الشرطة تقديم توصيف صحيح لجنس المنفذ/ المنفذة.

ولم يذكر جون دراك، رئيس شرطة ناشفيل على وجه التحديد دافع منفذ الحادث لفتح النيران صباح أمس الاثنين على المدرسة قبل أن يتم قتله على يد الشرطة، إلا أنه قدم نماذج مروعة من التخطيط للهجوم المستهدف، والذى يعد الأحدث فى سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعية فى البلد الذى أصبح معتادا إلى حد كبير على إراقة الدماء فى المدارس.

وقال دراك فى تصريحات: لدينا مخطط، ولدينا بعض الكتابات التى راجعها والتي تتعلق بهذا التاريخ، والحادث الفعلى. ولدينا خريطة تم رسمها لكيفية حدوث هذا الأمر كله.

وأضاف رئيس الشرطة فى مقابلة مع قناة NBC News إن المحققين يعتقدون إن منفذ الحادث لديها بعض الاستياء من اضطراراها للذهاب إلى هذه المدرسة.

وكان من بين الضحايا ثلاثة أطفال فى عمر التاسعة، ومدير المدرسة ومدرسة بديلة وحارس.