إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر شكر

شهدت قرية تصفا دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة وأولوية المرور، تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح بالوجه والرأس، وجرى تحويلهم للمستشفى للعلاج وتصرح لهم جميعا بالخروج عقب تلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من بعض الأشخاص بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية تصفا دائرة المركز، وإصابة 4 أشخاص بجروح بالوجه والرأس.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة وأولوية المرور بقرية تصفا دائرة المركز، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح وخدوش بالوجه والرأس، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر شكر المركزي، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم.

وبمواجهة الطرفين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدى كل طرف منهم على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.