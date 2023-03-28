إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بأبو النمرس بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أبو النمرس بالجيزة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى، وضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في زاوية أبو مسلم بأبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خلافات تسببت في تشاجر عدد من الأشخاص، مما أسفر عن إصابة 3 متشاجرين تم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.