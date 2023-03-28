إصابة 3 أشخاص فى حادثى طرق متفرقين بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادثى طرق متفرقين بمركزي مطاي وبني مزار شمال محافظة المنيا بسبب السرعة الزائدة .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من غرفة عمليات النجدة ،يفيد وقوع حادثى إنقلاب تروسيكل ودراجة بخارية أحدهما بمركز مطاى والأخر ببنى مزار شمال المحافظة.

أسفر الحادثين عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وأفادت التحريات الأولية أن الطريق الصحراوي الغربي شهد انقلاب تروسيكل أمام مدخل قرية برطباط مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما الي مستشفي العدوه للعلاج .

كما شهد الطريق الدائري امام مدينة بني مزار انقلاب دراجة بخارية، مما أدى إلى إصابة شخص، تم نقله لمستشفي مطاي للعلاج، تم التحفظ علي المركبتين وتولت النيابة العامة التصرف .



