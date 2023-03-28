إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة بحاجز خرسانى على طريق الإسماعيلية بورسعيد

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم السيارة التى يستقلونها بحاجز خرسانى على طريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 2 بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة بحاجز خرسانى على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كل من حمدان أحمد شلقامى20 عاما مقيم حي السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية، ومصاب اشتباه كسر بكثف الأيمن وسعيد محمد على 19 عاما مصاب اشتباه كسر الفخذ الأيمن كدمات متفرقة بالجسم وجرح قطع بالرأس 4 سم ومحمد مصطفى محمد 17 عاما مقيم حي السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية مصاب اشتباه كسر الزراع الأيمن وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا. جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية برفع مخلفات الحادث وضرورة السيولة المرورية بالمنطقة مع تواجد ضباط مرور المحافظة.