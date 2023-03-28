إصابة كرستين لاجارد رئيس المصرف المركزى الأوروبى بجروح فى حادث سير ببروكسل

أعلن المصرف المركزي الأوروبي، الثلاثاء، أنّ رئيسته كريستين لاجارد أصيبت بجروح طفيفة في حادث سير وقع، الجمعة، في بروكسل.



وقال متحدّث باسم المصرف إنّ "سيارة الرئيسة تعرّضت لحادث الجمعة، بعد مغادرتها القمّة الأوروبية في بروكسل"، مشيراً إلى أن "لاجارد (67 عاماً) كانت أثناء الحادث في أحد مقاعد الركّاب وتعرّضت لإصابة طفيفة، وبعد الفحص الطبّي، وضعت دعامة للرقبة، وتؤدّي كلّ مهامها بشكل طبيعي".



ولم يصب أيّ من ركّاب السيارة الآخرين بجروح خطرة.



يذكر أن لاجارد تشارك، الثلاثاء، في فرانكفورت في فعالية لبنك التسويات الدولية.