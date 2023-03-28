إصابة فتاة صدمتها سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حادث اصطدام سيارة أجرة، بفتاة، تبلغ من العمر حوالي 18 سنة، وتم نقلها لمستشفى بنها الجامعى، فيما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط السيارة المتسببة فى الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، باستقبال فتاة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية أمام مزلقان ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام مزلقان ميت عاصم، "ندا أ"، تبلغ من العمر حوالى 18 سنة، ما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.