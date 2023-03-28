إصابة طبيب بطلق نارى وعامل بطعنة نافذة فى مشاجرة بسبب الجيرة بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بشارع الصالحين دائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج، بين طرفين بسبب خلافات الجوار نتج عن المشاجرة إصابة طبيب بطلق نارى، وعامل بجرح طعنى بالصدر تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج وتم ضبط المتهمين في الواقعة والسلاح المستخدم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج بين طرفين، ووجود مصابين تم ضبط طرفى المشاجرة، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، عقب إنتقال العميد مأمور مركز شرطة أخميم بوجود مشاجرة ومصابين بشارع الصالحين ببندر أخميم دائرة مركز أخميم حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " محمد ع ص 36 سنة طبيب ويقيم دائرة قسم جرجا مصاباً " بطلق ناري بالفخذ الأيسر "، ومحمد ع ا 30 سنة عامل بالعيادة الخاصة بالأول ، ويقيم بناحية دائرة قسم جرجا مصاباً " بجرح طعني بالصدر " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان "علاء ع غ ع31 سنة موظف، ونجلاء ع غ ع 37 سنة ربة منزل ويقيمان دائرة المركز تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع " بإرشاده ، وبحوزة الثانية من الطرف الثاني سلاح أبيض سكين أفاد الطرف الأول بإتهام الطرف الثاني بالتعدي عليهما بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول مما أدي لإصابتهما بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.