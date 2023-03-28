إزالة الإشغالات بمحيط مسجد سيدى شبل بالشهداء

ويأتي ذلك في إطار توجيهات طارق أبو حطب بمواصلة تكثيف الحملات التي تستهدف رفع، وإزالة كافة الإشغالات بطرق وشوارع المدينة والتي من شأنها إعاقة الحركة المرورية بالشوارع، والميادين وعدم ظهورها بالشكل اللائق.

جاء ذلك بحضور قوة من شرطة المرافق، لتوسعته أمام حركة المرور، وحفاظاً على المظهر العام للمسجد تماشياً مع مكانته بالمركز والمدينة.

وفى سياق آخر ناقش المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم خلال الإجتماع الأسبوعي للمرافق بمركز الشهداء المتمثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء بالشهداء، والشركة المصرية للاتصالات، وشبكات معلومات المرافق، وشركة غاز مصر، وهيئة الطرق والكباري، ومكتب دار الهندسة، وشركة سوميت، ومكتب استشاري كهرباء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإدارة الطرق بالشهداء، وذلك للوقوف على معدل التنفيذ بجميع مشروعات المرافق بعدد من الطرق للقيام بعمليات الرصف بها.

ووجه رئيس المدينة خلال الاجتماع بسرعة إنهاء كافة الأعمال للبدء في أعمال الرصف للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتسهيل الحركة على الطرق باعتبار مشروعات الرصف من أهم مشروعات البنية التحتية التي تؤثر على مختلف الأنشطة بالمركز.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف، وسرعة إنهائها لخلق سهولة في الحركة، وتسهيل القيام بمختلف الأنشطة سواء داخل القرى، أو الطرق التي تربط بين القرى وبعضها أو التي تربطها بالمدينة.





