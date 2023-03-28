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إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة كابلات كهربائية من مدرسة بـ15 مايو

الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:00 ص
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة كابلات كهربائية من مدرسة بـ15 مايو محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة التبين، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مواتير وكابلات كهربائية من داخل مدرسة بمدينة 15 مايو.
 
واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الكابلات الكهربائية، وبيعها لأحد تجار الخردة، وأضاف المتهمين فى اعترافهما بمراقبة المكان قبل سرقته وتقسيم حصيلة المسروقات فيما بينهما.
 
وكانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة كمية من المحولات والمواتير والكابلات الكهربائية من داخل إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما المضبوطات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
 

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