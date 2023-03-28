أول صور لخط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية

كتبت رحمة رمضان

رصدت "اليوم السابع" اول صور لخط الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه لتبادل 3 آلالف ميجا وات بين البلدين فى أوقات الذروة التى تختلف بفارق 6 ساعات، ويسمح هذا الخط لنقل الكهرباء من مصر لدول الخليج بالكامل.

وبدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى صب القواعد الخرسانية الخاصة بأبراج نقل الكهرباء لمشروع الربط بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلالف ميجا وات بين البلدين.

وانتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تجارب التشغيل لجميع الأبراج الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والتى يبلغ عددها ما يقرب من 1300 برج، موكدا أنه تم التأكد من نجاح التجارب بنسبة 100%.

ومن المتوقع أن يتم البدء في تركيب ابراج النقل خلال يونيو المقبل، وجارى البدء في أعمال الصبة الخرسانية الخاصة بأول محطة محولات بمدينة بدر.

وفيما يخص الجانب السعودي تم البدء فى تركيب الأبراج الخاصة بخط الرابط على الأراضى السعودية، ويبلغ طول خط الربط على أرض مصر 300 كيلو متر، بينما يصل إلى ألف كيلو بالمملكة العربية.