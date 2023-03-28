أعراض لمشكلات الكبد تظهر على القدمين.. منها التنميل والتورم

كتبت ايناس البنا

هل تعلم أن الكبد التالف قد تظهر عليه أعراض على ساقيك وقدميك؟ قد تشاهد تورمًا وألمًا وإحساسًا بالوخز في قدميك بسبب مشكلات في الكبد.يلعب الكبد دورًا مهمًا في تعزيز الصحة العامة لجسمك، يفرز العصارة الصفراوية التي تساعد على الهضم وتنقية الدم وطرد السموم من الجسم، يواجه معظم الناس مشكلات في الكبد لعدة أسباب ، مثل تعاطي الكحول والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة ومرض السكري.

قد تؤدي مشكلات الكبد إلى أمراض مثل التهاب الكبد وأمراض الكبد الدهنية وتليف الكبد، ومع ذلك ، يمكنك عكس تأثيرها إذا قمت بتشخيص الحالة في مرحلة مبكرة.

علامات تشير إلى وجود مشكلات في الكبد

فيما يلي بعض أعراض مشكلات الكبد التي قد تظهر في قدميك وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

تورم في قدمك

قد تشاهد تورمًا أو ألمًا في قدمك بسبب العديد من مشاكل الكبد، وذلك لأن السوائل الزائدة والسموم يمكن أن تتراكم في الجزء السفلي من الجسم عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، ينتج عن هذا الوذمة المحيطية التي تسبب تورم الساق، بالإضافة إلى ذلك ، تشمل مشاكل الكبد الأخرى التي تسبب هذه الأعراض تليف الكبد أو التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C أو سرطان الكبد. يسبب تليف الكبد أيضًا التهابًا في جميع أنحاء الجسم ، مما يسبب ألمًا عامًا. يجب عليك زيارة طبيبك على الفور إذا لاحظت هذه الأعراض ، لأن التهاب الكبد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

حكة في قدمك

قد تعاني أيضًا من الحكة في قدميك كعرض من أعراض أمراض الكبد ، والتي تحدث عادةً عند الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد، هذا لأنهم يصابون بحالة تسمى الحكة التي تسبب حكة في الجلد، حتى في حالة عدم وجود فشل كبدي ، قد تكون الحكة علامة على أن شخصًا ما يحتاج إلى زراعة كبد، يمكنك استشارة طبيبك حول كيفية إدارة الحكة في قدميك.

وخز وتنميل في القدمين

قد يعاني الأشخاص المصابون بعدوى التهاب الكبد C أو مرض الكبد الكحولي من وخز وتنميل في أرجلهم ، مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم تنمل، بالإضافة إلى ذلك ، قد يصاب بعض الأشخاص أيضًا باعتلال الأعصاب المحيطية، مما يؤثر على أعصابهم ويسبب خدرًا في أقدامهم وأيديهم.

علامات أخرى تشير إلى وجود مشاكل في الكبد

قد تصبح عينيك وبشرتك شاحبة أو صفراء

قد يكون لديك ألم وتورم مستمر في البطن

قد يتحول لون البول إلى اللون الداكن

قد تشعر بحكة في بشرتك

قد تعاني من التعب المزمن أو الغثيان أو القيء