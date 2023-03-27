6 فوائد صحية لشرب عصير الرمان فى رمضان.. أبرزها صحة القلب

كتبت ميرفت رشاد

الفاكهة ليست مجرد وجبة خفيفة لذيذة وسهلة الأكل يمكنك تناولها في أي مكان، كما أنها مليئة بالفوائد الصحية ، حيث يوفر كل نوع من الفاكهة مزيجًا فريدًا من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، إحدى الثمار القوية - الرمان - مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب ومحاربة الجذور الحرة وخفض ضغط الدم المرتفع وتقليل مستويات الكوليسترول في الدم، فهو مشروب مثالى يجب تناوله في شهر رمضان الكريم ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

مفيد لمرضى السكري من النوع 2:



أظهرت الأبحاث أن هذا المشروب قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 . وفقًا لدراسة نُشرت في BMC Nutrition ، فإن الجمع بين عصير الرمان والتمارين الهوائية يقلل من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2 لدى الرجال المصابين بالسكري، من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة استخدمت عصير الرمان الخالي من السكر أو الخالي من الإضافات.

يحسن صحة القلب:

تظهر بعض الأبحاث فوائد شرب عصير الرمان لتحسين ضغط الدم ، وهو عامل مهم لحماية قلبك، في الواقع ، يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يساهم في حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب مثل زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والنوبات القلبية.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

يحتوي عصير الرمان على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، ويرتبط استهلاك هذه المادة المضادة للأكسدة بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وفقًا للمجلة البريطانية لعلم الأدوية ، فإن تأثيرات الأنثوسيانين ضد السرطان لها علاقة بخصائصها المضادة للالتهابات والأورام ومضادات الأكسدة ، فضلاً عن قدرتها المحتملة على قتل الخلايا السرطانية.

الترطيب:

يعتبر الماء أمرًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة بشكل عام ، وتدعم بعض الأبحاث ارتباطه بالصحة المعرفية وصحة الكلى وإدارة الوزن ، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم يساعد في الحالة المزاجية والنوم أيضًا. من ناحية أخرى ، وجد أن الجفاف يحتمل أن يؤدي إلى تقدمك في السن بشكل أسرع ويزيد من خطر الوفاة بسبب الأمراض المزمنة.

في حين أن الماء هو دائمًا الشراب الأكثر أهمية للترطيب ، فإن وجود مشروبات مرطبة وغنية بالعناصر الغذائية في متناول اليد يمكن أن يكون مفيدًا في الحفاظ على حالة ثابتة من الترطيب.

تقليل الالتهاب المزمن:

بفضل مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول ، قد يساعد شرب عصير الرمان في مكافحة الالتهاب المزمن، أظهرت الأبحاث أن إحدى الطرق التي يمكن بها لمضادات الأكسدة هذه أن تحارب الالتهاب هي العمل مع بروتينات معينة تشارك في إشارات الخلايا ، والتي يمكن أن تكون في النهاية وقائية ضد بعض الأمراض المزمنة.

تحسين الذاكرة:

تُظهر الأبحاث الحديثة أن كوبًا من عصير الرمان قد يساعد في إبطاء التدهور في الذاكرة البصرية لدى كبار السن.