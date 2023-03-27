5 أسباب تجعلك جائعًا دائمًا وتفرط في تناول الطعام مما يعرضك لأمراض خطيرة

إيناس البنا

الشعور بالجوع هو علامة طبيعية لجسمنا على حاجته إلى الطعام، ربما لاحظت أنك عندما ترغب في تناول الطعام، تبدأ معدتك في الهدير والشعور بالفراغ، تشمل العديد من الآثار الجانبية الأخرى للجوع الصداع والشعور بالعصبية وفقدان التركيز.

ومع ذلك ، يؤدي الجوع الشديد مرات عديدة إلى الإفراط في تناول الأكل، والذي بدوره يسبب عددًا كبيرًا من المشكلات الصحية التي تشمل زيادة الوزن والبدانة والأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وفقًا لخبراء الصحة حسب موقع " healthsite"، هناك العديد من الأسباب الأساسية والمهمة لهذه المشكلات التي تحتاج إلى الاهتمام إذا كنت تعاني من أي من هذه المشكلات. لماذا تأكل دائما؟ يقول الأطباء إنه من الضروري تنفيذ استراتيجيات ناجحة لإدارة الجوع والإفراط في تناول الطعام وتحقيق التوازن بين الاثنين للحفاظ على نمط حياة صحي، ولكن من أجل ذلك ، تحتاج إلى معرفة أسباب الجوع المتكرر والحاجة إلى تناول كل شيء. يمكن أن تكون بعض الأسباب المهمة: أنت لا تأكل ما يكفي من البروتين وفقًا للأطباء ، يساعد البروتين في ملئك لفترة طويلة ، وبالتالي تقييد الشهية، هذه المغذيات لها خصائص تقلل الجوع تعمل عن طريق زيادة إنتاج الهرمونات التي تشير إلى الشبع.

نشرت دراسة فيالمكتبة الوطنية للطباستنتجوا أن أولئك الذين استهلكوا 25 في المائة من سعراتهم الحرارية من البروتين لمدة 12 أسبوعًا ، عانوا من انخفاض بنسبة 50 في المائة في رغبتهم في تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل

يوصي الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والحليب ومنتجات الألبان والبقوليات والبذور والحبوب الكاملة كل يوم. ألياف منخفضة تناول كمية جيدة من الألياف مهم جدًا لعمل الجسم والأعضاء الحيوية بشكل طبيعي. إذا كنت لا تتناول ما يكفي من الألياف ، فيجب أن يتم هضمها على المدى الطويل.

إن استهلاك الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة من شأنه أن يساعد في إدارة الجوع بشكل جيد. تساعد الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا على إبطاء معدل إفراغ معدتك وتستغرق وقتًا أطول للهضم.

أيضًا ، وفقًا لأخصائيي التغذية ، يؤثر النظام الغذائي الغني بالألياف على إفراز هرمونات تقليل الشهية وإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.

لا تنام كفاية

النوم مهم أيضًا لصحتك. يقول الأطباء إن قلة النوم يمكن أن تسبب أمراض نمط الحياة الرئيسية ، وكثير منها قاتلة.

يساعد النوم على تحقيق التوازن بين عمل الدماغ والجهاز المناعي ، ويرتبط الحصول على ما يكفي منه بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل مشاكل القلب وحتى السرطان.

لذلك ، إذا لم تنام بشكل صحيح ، فإن جسمك يفرز هرمون الجريلين ، وهو هرمون محفز للشهية. كلما ارتفعت مستويات هرمون الجريلين ، كلما كنت أكثر جوعًا.

لا تشرب الماء يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أيضًا على ضمان مستويات كافية من هرمون اللبتين ، وهو هرمون آخر يعزز الشعور بالامتلاء. مثل النوم، الماء ضروري أيضًا للجسم ليكون لائقًا وصحيًا ورائعًا، للترطيب العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تعزيز صحة الدماغ والقلب وتحسين أداء التمارين. إذا لم تشرب كمية كافية من الماء ، فسوف يستنزف الجسم كل الطاقة ويشعر بالإرهاق. نظرًا لدور الماء في إبقائك ممتلئًا ، فقد تجد أنك تشعر بالجوع بشكل متكرر إذا كنت لا تشرب كمية كافية منه.

يقول الأطباء إن الشخص المصاب بالجفاف قد يخطئ في الشعور بالعطش على أنه الشعور بالجوع.

تأكد من الترطيب المناسب كل يوم مع 6-8 أكواب من الماء سواء كنت عطشانًا أم لا.

أنت تأكل الكثير من الكربوهيدرات المعالجة

بالنسبة لأولئك الذين يحبون تناول الطعام في الخارج ، يتعين عليهم دفع ثمن باهظ مقابل صحتهم، وفقًا لخبراء الصحة، تتم معالجة الكربوهيدرات المكررة بشكل فائق وخالية من أي معادن ومواد غذائية.

الدقيق الأبيض هو عنصر شائع يستخدم في معظم مصادر الأطعمة المعتمدة على الحبوب مثل الخبز والمعكرونة. تفتقر هذه الألياف إلى ملء الجسم ويهضمها بسرعة كبيرة ، مما يجعلك تشعر بالجوع بشكل متكرر.

لتقليل تناول الكربوهيدرات المكررة ، ما عليك سوى استبدالها بأطعمة كاملة غنية بالعناصر الغذائية مثل الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة.