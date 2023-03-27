اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 مارس 2023 11:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

4 مشروعات خدمية ضخمة تفتتحها الجيزة خلال أيام احتفاءً بعيدها القومى.. اعرفها

الإثنين، 27 مارس 2023 10:48 ص
4 مشروعات خدمية ضخمة تفتتحها الجيزة خلال أيام احتفاءً بعيدها القومى.. اعرفها محطة معالجة مسجد موسى بمركز ومدينة أطفيح
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد محافظة الجيزة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الضخمة في عدد من المراكز والمدن، احتفاءً بعيدها القومي الذي يوافق يوم 31 مارس الجاري، وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة خلال عام 2023.
 
ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية المشروعات التي سيفتتحها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الأيام المقبلة:
 
1- محطة مياه أوسيم
- تعمل بطاقة تصل إلى 60 ألف م3/يوم.
- تخدم 360 ألف نسمة، بمدينة أوسيم، وقرى "القيراطين - صيدا - السبيل والحسانين - برطس - سيل - صقيل – الأبعدية - الجلاتمة والمناشي - ذات الكوم - برقاش - المنصورية".
- نفذت بتكلفة 365 مليون جنيه.
 
2- محطة مياه منشأة القناطر
- تعمل بطاقة تصل إلى 40 ألف م3/يوم
- تخدم 240 ألف نسمة بمدينة منشأة القناطر، وقرى المركز "الاخصاص - أم دينار – كفر حجازي - الرهاوي - نكلا - جزاية – القطا - أبو غالب - الحاجر- وردان - اتريس - كفر أبو حديد - بني سلامة - بعض العزب المجاورة".
- نفذت بتكلفة 285 مليون جنيه.
 
3- محطة معالجة مسجد موسى بمركز ومدينة أطفيح
- تعمل بطاقة 13 ألف م3/يوم.
- تخدم 70 ألف نسمة بـ3 قرى بمركز أطفيح (صول - بني صالح - مسجد موسى)، والعزب والنجوع التابعة لها.
- نفذت بتكلفة 290 مليون جنيه.
 
4- سوق السمك الجديد في المنيب بحي جنوب
- يأتي بديلا للأسواق العشوائية التي تعيق الحركة المرورية.
- يوفر مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق.
- يوفر أماكن حضارية مطورة للباعة والتجار.
- يضم 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه.

محافظة الجيزة

العيد القومي لمحافظة الجيزة

محطات المياه

الصرف الصحي

مشروعات الصرف الصحي

سوق السمك بالمنيب

الجيزة

حياة كريمة

محطة معالجة مسجد موسى

محطة مياه منشأة القناطر

محطة مياه أوسيم



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يفتتح قريبا محطة مياه منشأة القناطر.. تخدم 240 ألف نسمة

الأحد، 26 مارس 2023 02:03 م

محافظ الجيزة يفاجئ العارضين بـ"أهلا رمضان".. ويوجه إنذارا لهم حال التلاعب بالأسعار

الأحد، 26 مارس 2023 12:57 م

محافظ الجيزة: تجهيز فرق للطوارئ وغرف عمليات على مدار اليوم خلال شهر رمضان

الخميس، 23 مارس 2023 12:45 م

افتتاح 3 معارض "أهلا رمضان" فى الصف وأطفيح وأوسيم بمحافظة الجيزة

الأربعاء، 22 مارس 2023 04:05 م

محافظة الجيزة تفتتح سوق السمك الجديد بالمنيب خلال أيام بمناسبة عيدها القومى

الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:36 م

مليار جنيه ميزانية محافظة الجيزة لتطوير الطرق فى الخطة الاستثمارية 2022/2023

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:14 م

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بأحياء الهرم والطالبية

الإثنين، 20 مارس 2023 11:30 ص

محافظ الجيزة: تطوير منظومة النظافة بتكلفة 146 مليون جنيه

الأحد، 19 مارس 2023 01:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة