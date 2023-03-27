4 مشروعات خدمية ضخمة تفتتحها الجيزة خلال أيام احتفاءً بعيدها القومى.. اعرفها

كتبت - مرام محمد

تستعد محافظة الجيزة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الضخمة في عدد من المراكز والمدن، احتفاءً بعيدها القومي الذي يوافق يوم 31 مارس الجاري، وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة خلال عام 2023.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية المشروعات التي سيفتتحها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الأيام المقبلة:

1- محطة مياه أوسيم

- تعمل بطاقة تصل إلى 60 ألف م3/يوم.

- تخدم 360 ألف نسمة، بمدينة أوسيم، وقرى "القيراطين - صيدا - السبيل والحسانين - برطس - سيل - صقيل – الأبعدية - الجلاتمة والمناشي - ذات الكوم - برقاش - المنصورية".

- نفذت بتكلفة 365 مليون جنيه.

2- محطة مياه منشأة القناطر

- تعمل بطاقة تصل إلى 40 ألف م3/يوم

- تخدم 240 ألف نسمة بمدينة منشأة القناطر، وقرى المركز "الاخصاص - أم دينار – كفر حجازي - الرهاوي - نكلا - جزاية – القطا - أبو غالب - الحاجر- وردان - اتريس - كفر أبو حديد - بني سلامة - بعض العزب المجاورة".

- نفذت بتكلفة 285 مليون جنيه.

3- محطة معالجة مسجد موسى بمركز ومدينة أطفيح

- تعمل بطاقة 13 ألف م3/يوم.

- تخدم 70 ألف نسمة بـ3 قرى بمركز أطفيح (صول - بني صالح - مسجد موسى)، والعزب والنجوع التابعة لها.

- نفذت بتكلفة 290 مليون جنيه.

4- سوق السمك الجديد في المنيب بحي جنوب

- يأتي بديلا للأسواق العشوائية التي تعيق الحركة المرورية.

- يوفر مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق.

- يوفر أماكن حضارية مطورة للباعة والتجار.

- يضم 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه.