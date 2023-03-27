18 دبابة "ليوبارد 2" الألمانية تصل أوكرانيا

كتب- وكالات

وصلت 18 دبابة قتالية ألمانية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، اليوم الاثنين، بحسب ما أفاد مصدر أمني، مؤكداً ما ورد في تقرير لمجلة شبيجل الإخبارية.

وقال المصدر إنه إلى جانب 18 دبابة قتالية وصلت إلى أوكرانيا 40 مركبة مشاة مقاتلة ألمانية من طراز ماردر ومدرعتان.

كما أضاف أن 3 دبابات ليوبارد تبرعت بها البرتغال وصلت أيضاً إلى أوكرانيا، وفق "رويترز".

ويأتي ذلك بعد أن كانت برلين قد تعهدت بتزويد كييف بهذا النوع من الدبابات لدعمها في النزاع مع روسيا.

ووافقت ألمانيا في يناير على توريد الدبابات، التي تعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب، متغلبة على المخاوف بشأن إرسال أسلحة ثقيلة تقول كييف إنها حاسمة لهزيمة موسكو.. إلا أن روسيا تعتبرها استفزازاً خطيراً.

ودرب الجيش الألماني أطقم الدبابات الأوكرانية وكذلك القوات المخصصة لتشغيل مركبات ماردر لعدة أسابيع بساحات التدريب في موينستر وبيرجن بشمال ألمانيا.