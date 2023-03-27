وصول الدفعة الثانية من 65 ألف شنطة رمضانية للأسر المستحقة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وصول 1500 شنطة من وزارة الأوقاف، إلى وزارة التضامن الاجتماعي، كدفعة ثانية من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ: يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولوزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للاسر الاولى بالرعاية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى توزيع الدفعة الاولى وعددها 1500 شنطة، للأسر الأولى بالرعاية بقري المحافظة، وجاري توزيع الدفعة الثانية.

وكان قد أوضح الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف،أنه تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام ، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك فضلا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.



جانب من السلع الغذائية محتوى الشنطة الرمضانية



محافظ كفر الشيخ يشهد وصول الدفعة الثانية من الشنطة الرمضانية



محافظ كفر الشيخ يطلع على السلع الغذائية محتويات الشنطة الرمضانية



محافظ كفر الشيخ يطلع على محتويات الشنطة الرمضانية



وصول الدفعة الثانية من شنط رمضان المقدمة من وزارة الاوقاف





