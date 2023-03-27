وزير خارجية المجر: سئمنا من انتقاد الغرب للقضايا الديمقراطية في البلاد

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قال وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، إن بلاده سئمت من انتقاد الغرب للقضايا الديمقراطية والثقافية في المجر والتي تعيق التعاون، خاصة فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي "ناتو" وروسيا.

وقال سيارتو - في تصريحات نقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية الأحد - إن بلاده لم تصوت على ما إذا ستسمح لفنلندا والسويد بالانضمام إلى الناتو من عدمه، لأن المشرعين المجريين ضجروا من التعليق بشأن شئون البلاد المحلية.

بينما لفت إلى أن المشرعين يخططوا للتصويت الأسبوع المقبل لصالح طلب فنلندا بالانضمام للحلف العسكري الغربي، على الرغم من وجود "قلق بالغ" إزاء السلوك غير المهذب جدا للنخب السياسية" في هلسنكي وستوكهولم /على حسب تعبيره/.

وتابع سيارتو "عندما يشكك السياسيون الفنلنديون والسويديون في الطبيعة الديمقراطية لنظامنا السياسي، فهذا أمر غير مقبول حقًا"، وأوضح وأن انتقادات مثل تلك تجعل الأمر صعبا بالنسبة للمجر لدعم فنلندا والسويد للانضمام للناتو، فيما نوه إلى أنه من الصعب التكهن بموعد الموافقة على عضوية السويد في الحلف.