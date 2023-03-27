وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة سوهاج تنظم ندوة عن أسس اختيار شريك الحياة..صور

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة سوهاج، بالتعاون مع بنك التطوع المصري، ندوة توعوية عن "أسس اختيار شريك الحياة"، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب والطالبات، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتنمية الأسرة المصرية، برعاية الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، والندوة هدفت إلى رفع الوعى لدى الشباب بأهمية الاختيار الصحيح لشريك الحياة، والتي تعد الخطوة الأولى فى بناء الأسرة على أسس سليمة، باعتبارهم بناة الوطن والمستقبل.

جاءت الندوة بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد صموئيل القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتور عبد الباسط دياب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أحلام عبد الرحيم مدرس أصول المجتمع بالكلية، ومحمد السيد الدالي مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، ومعتز عيد منسق وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة، وذلك بمقر كلية التربية بالحرم الجامعي الجديد.

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد عمران بدور وحدة التضامن بالجامعة لسعيها الدائم في تنفيذ عدد من الندوات التوعوية والتي تصب فى مصلحة الطالب، بإعتبارهم أباء وأمهات المستقبل وركيزة المجتمع، موضحاً أن الندوة تطرقت إلى بعض الجوانب النفسية والإجتماعية والصحية فى العلاقة الزوجية والأسرية وكيفية إختيار الشريك المناسب ، وترسيخ المعاني السامية للزواج، وتوضيح الأسس النفسية والعلمية لإقامة علاقات زوجية ناجحة.

وثمن الدكتور عماد صموئيل موضوع الندوة خاصة مع زيادة حالات الطلاق في المجتمع، والتي من دورها تؤدي لتصدعه وتفككه وإنهيار الأسرة، فالزواج سياج من المودة والرحمة والسكن للحفاظ على المجتمع، موضحاً أن الندوة هدفت إلى تنوير الطريق للمقبلين على الزواج، وكيفية مواجهة العقبات وتذليل الصعوبات التي تواجه الزوجين في بداية الزواج

وأوضحت الدكتورة فاطمة عاشور الأستاذ المساعد بالكلية الأسس السليمة لإختيار شريك الحياة من المنظور الديني والمجتمعي والثقافي، وطرق حل المشكلات بين الطرفين دون اللجوء لما قد يؤدى لتفكك الأسرة وتصدعها، ومشددة على ضرورة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

وذكر معتز عيد أنه شارك بالندوة 300 طالب وطالبة من كلية التربية بمختلف الأقسام، موضحاً أنه تم خلال الندوة أيضاً تعريف الطلاب بمحاور الوحدة وبنك التطوع المصري والخدمات التي تقدمها للطلاب داخل الجامعة، مؤكداً على أن الوحده تلعب دور مهم في توعية الطلاب بالقضايا التي تهم الأسرة المصرية.