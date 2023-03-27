هيئة الدواء تكشف طرق استعمال الأطراف الصناعية: يجب اتباع الإرشادات الطبية

وتساعد الأطراف الصناعية المريض على العودة إلى ممارسة الحياة والحركة بشكل طبيعى، حيث يتم تصنيع الأطراف الصناعية حسب حالة كل مستخدم، وذلك طبقاً للآتى:

-موضع البتر

-حالة الأنسجة

-سبب البتر (أمراض السكري، الأوعية الدموية، الحوادث الحرجة)

-نطاق الحركة الممكنة بعد البتر

-نطاق الحركة المستهدف

أجزاء الأطراف الصناعية وطريقة عملها

-الطرف: يتم صناعته باستخدام مواد خفيفة، وقوية لتحمل الوزن المطلوب.

-التجويف: يتم تفصيله بدقة؛ حتى يتم وضعه بطريقة محكمة على الجزء المبتور.

-نظام التثبيت: يساعد على إبقاء الطرف الصناعي متصلاً بالجسم.

وأوضحت هيئة الدواءالمصرية، أن استخدام الطرف الصناعي قرار مشترك بين المريض ومقدم الرعاية الصحية، ونجاحه يتوقف على اتباع جميع الإرشادات الطبية وحسن الاستخدام والاستعمال؛ لضمان فاعلية وأمان الطرف الصناعي.