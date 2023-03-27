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هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟.. مركز الأزهر للفتوى يجيب

الإثنين، 27 مارس 2023 09:36 ص
هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟.. مركز الأزهر للفتوى يجيب مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية
كتب لؤى على

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هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى:
 
لا يشترط التلفظ بالنية في الصيام ما دام الإنسان قد نوى الصيامَ بقلبه؛ وإنما يُشترط تبييت النية قبل الفجر؛ لقول النبي ﷺ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» [أخرجه النسائي]،  لكنَّه ينبغي أن يعلم أن لكل يوم نيةً مخصوصةً -كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء-، وذهب المالكية إلى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صحَّ صومه.
 
وكان قد أوضح المركز أن الوضوء عند تلاوة القرآن من الأمور المستحبة، وتجوز تلاوة غير المتوضئ للقرآن دون مس المصحف، لأن المس يحتاج إلى طهارة وهو قول جمهور الفقهاء.
 
ولا يعد مس أسطح الهواتف الذكية حين قراءة القرآن بواسطتها من مس المصحف، ولا يلزم له الوضوء.

 


الازهر الشريف

النية فى الصيام

تجديد نية الصوم

نية الصوم

اليوم السابع بلس



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