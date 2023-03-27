اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 مارس 2023 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هبوط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 27 مارس 2023 01:58 م
هبوط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.024 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15950 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2731 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 18846 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6571 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4184 نقطة.

البورصة

اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة