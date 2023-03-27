نون تعلن عن أكبر عروض رمضان بخصومات تصل إلى 75%

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تخفيضات مذهلة على جميع الفئات وعروض بنكية مميزة على مئات الآلاف من المنتجات

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تقدم أكبر عروض رمضان من نون للمتسوقين خصومات تصل إلى 75% مع تخفيضات مذهلة فى الأسعار على جميع الفئات التى تضم الأزياء والجمال ومستلزمات المنزل والمطبخ والإلكترونيات

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خصومات تصل إلى 50% على علاجات وأقنعة الشعر، مجموعات الهدايا الرمضانية بأسعار تبدأ من 9 ج.م، خصم 15% على علب رمضان عبر استخدام فاليو

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اشتر الآن وادفع لاحقاً وشراكات بنكية مميزة تقدم خدمات الدفع الشهرية بالتقسيط بدون فوائد

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يمكن للعملاء أيضًا الحصول على خصم 55٪ على الهواتف الذكية من العلامات التجارية مثل أبل وسامسونج وشاومى وإنفينيكس

أعلنت نون، المنصة الرقمية الرائدة للتسوق الإلكترونى فى الشرق الأوسط عن أكبر عروضها لسنة 2023، وهى عروض رمضان الكبرى، والتى بدأت من 26 مارس وستمتد حتى 4 أبريل. هذا الحدث الضخم مليء بخصومات تصل إلى 75% على مئات الآلاف من المنتجات، وعروض بنكية مميزة، وحلول الدفع بالتقسيط.

نون

تضمن فئة الأزياء خصومات تصل إلى 80% على علامات تجارية معروفة مثل أمريكان إيجل وديفاكتو وإل سى وايكيكى و نايكى وأديداس بأسعار تبدأ من 16 ج.م، وخصومات تصل إلى 70% على أحدث النظارات والساعات من علامات تجارية مثل كاسيو وفوسيل ومايكل كورس وراى بان، يمكن للمتسوقين أيضًا الحصول على مجموعات الهدايا الرمضانية التى تشمل المنتجات الضرورية مثل العبايات وملابس الصلاة وسجاد الصلاة وسبحة الصلاة بأسعار تبدأ من 9 ج.م، وبإمكان المتسوقين أيضاً شراء علب رمضان بخصم 15٪ عبر استخدام فاليو.

تشمل عروض رمضان الكبرى خصومات تصل إلى 50% على علاجات وأقنعة الشعر من غارنييه ولوريال باريس واولابلكس و رو أفريكان، وتتوفر منتجات الجمال والعطور من العلامات التجارية الرائدة مثل ميبلين وغارنييه وجاكوار بخصومات تصل إلى 70% بأسعار تبدأ 17 ج.م، إلى جانب الحصول على خصم 70 ج.م على مشتريات ميبلين بقيمة 300 ج.م.

ويمكن للعملاء زيادة مدخراتهم من خلال شراكة نون مع فاليو التى تمكنهم من الشراء الآن والدفع لاحقاً، إلى جانب شراكات نون البنكية مع البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى وبنك الإمارات دبى الوطنى التى يستطيع العملاء من خلالها تقسيم مدفوعاتهم على فترة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد.

يمكن لحاملى بطاقات بنك الإمارات دبى الوطنى الحصول على خصم 20٪ على المشتريات التى تصل قيمتها إلى 200 ج.م، وسيحصل المتسوقون الذين يستخدمون بطاقة بنك مصر ماستر كارد الائتمانية على خصم 40٪ على المشتريات التى تصل قيمتها إلى 400 ج.م.

وتتوفر الهواتف الذكية بخصومات تصل إلى 55% من علامات تجارية مثل أبل وسامسونج وشاومى وإنفينيكس، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى70% على فئة الإلكترونيات التى تضم أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المنزلية من العلامات التجارية البارزة مثل سامسونج وبلاك آند ديكر وإل جى وفريش وتوشيبا، كما سيتم تخفيض مستلزمات المنزل والمطبخ بشكل كبير، فتضمن عروض رمضان الكبرى خصومات تصل إلى 70% من علامات تجارية مثل نوفال وجراندى وبوش ومينترا بأسعار تبدأ من 4 ج.م، بالإضافة إلى أكواد خصم 40٪ على منتجات تروفال وانرجايزر وبوش وزينوكس.

وتتوفر منتجات الأطفال من علامات تجارية مثل مولفيكس وبندولين وفيليبس أفنت وبيتى بيبى بخصومات تصل إلى 70% بأسعار تبدأ من 16 ج.م، إلى جانب عرض اشتر 4 واحصل على 1 مجاناً على منتجات فاين بيبي، فضلاً عن منتجات فئة الألعاب التى تضم علامات تجارية مثل بيست واى وانتكس وهامليز وجيلونج بخصومات تصل إلى 75%.



عروض نون

ويمكن للمتسوقين زيادة مدخراتهم من منتجات البقالة بخصومات تصل إلى 70% من علامات تجارية مثل أبو عوف وكريستال وبابيا وايطاليانو بأسعار تبدأ من 3 ج.م، إلى جانب الحصول على خصم 20 ج.م على مشتريات ليبتون بقيمة 100 ج.م.

إلى جانب خصومات تصل إلى 70% على منتجات نون مينتس المختلفة من علامات تجارية مثل لوريال وتى بى أس , السوهاجى وأوليو والتى يتم توصيلها فى خلال 15 دقيقة.

ستبدأ عروض رمضان الكبرى من 26 مارس وستمتد حتى 4 أبريل مع توصيل سريع وآلاف العروض المذهلة عبر فئات الأزياء والجمال والإلكترونيات والأجهزة والألعاب الجاهزة لإبهار العملاء.

عن نون

تأسست نون بهدف تعزيز نظام بيئى رقمى مستدام للشركات الرقمية والإقليمية لتأمين مستقبل المشهد الرقمى فى المنطقة. تتمثل مهمة نون فى تقديم قيمة ودعم متقدم للعملاء والشركات فى منطقة الشرق الأوسط. تم إطلاق نون فى الـ 12 من ديسمبر 2017 فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفى فبراير 2019 أطلقت منصة نون فى مصر. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، تطورت نون لتصبح الوجهة الرائدة للتسوق الإلكترونى على المستوى الإقليمي، ونمت منصة التجارة الإلكترونية من خلال تقنيات وكفاءات داخلية محلية، ساهمت فى تطوير أعمال السوق التجارى والعمليات التنفيذية والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.