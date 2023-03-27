اليوم السابع
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نقيب المعلمين يرحب بتحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطنى

الإثنين، 27 مارس 2023 01:39 م
نقيب المعلمين يرحب بتحديد موعد بدء جلسات الحوار الوطنى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب
كتبت آية دعبس

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رحب خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، باقتراح بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو القادم.
 
ووجه نقيب المعلمين ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته بتنفيذ الحوار الوطنى ، موضحا أن كل المشاركين فيه، ومنها نقابة المعلمين ، عليهم مسئولية استيعاب كل الأفكار والمقترحات ، والمجتمع كله ينتظر من القوى المدنية تلبية طموحاته .
 
وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن وضع رؤية مشتركة لكافة النقابات المهنية هدف رئيسى نسعى لتحقيقه ، بما يعبر عن طموحات أعضائها، خاصة أن القضايا التى تهم النقابات المهنية تتشابه بشكل كبير وعلى رأسها تعديل قوانين النقابات التى مر عليها عقود طويلة وغالبيتها تم إعدادها فى ستينيات القرن الماضى ، بجانب أهمية تنمية موارد النقابات لتلبية خدمات الأعضاء وخاصة المعاشات.
 
وأوضح الزناتي أن النقابات المهنية بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لإصلاح قوانينها بشكل عاجل، مضيفا أنه سيكون المطلب الأساسي للنقابات المهنية في جلسات الحوار الوطني، بهدف وضع خطة تنفيذية وآليات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة .
 
 
 

نقابة المعلمين

الحوار الوطنى

النقابات المهنية

خلف الزناتى



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