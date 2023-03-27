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ندوات توعية فى مدارس الجيزة حول الصيام ومكارم الأخلاق.. صور

الإثنين، 27 مارس 2023 11:40 م
ندوات توعية فى مدارس الجيزة حول الصيام ومكارم الأخلاق.. صور ندوة توعية بمدارس الجيزة
كتبت - مرام محمد

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عقدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، ندوات توعية بإدارتى شمال والهرم التعليمية حول الصيام وفضائله ومكارم الأخلاق؛ حرصا على تثقيف الطلاب دينيا وخلقيا، وفى ضوء بروتوكول التعاون المتفق عليه بين الأزهر الشريف والمديرية.

 

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية أشرف سلومة وكيل الوزارة - مدير المديرية، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وإشراف منى أحمد مدير إدارة الاتصال السياسى بالمديرية.

 

وشملت الندوات التوعوية، ندوة لفضيلة الشيخ محمد وجيه من منطقة وعظ الجيزة بمدرسة رفاعة الطهطاوى الابتدائية بإدارة شمال، وندوة لفضيلة الشيخ محمد عبد الله مصطفى من منطقة وعظ الجيزة بمدرسة حدائق الأهرام الإعدادية بنات بإدارة الهرم التعليمية، وقد لاقت الندوات الاستحسان من جميع الطلاب والمعلمين.

جانب من الندوة التوعوية
جانب من الندوة التوعوية

 

طلاب المدرسة
طلاب المدرسة

 

ندوة توعية
ندوة توعية

 


تعليم الجيزة

مدارس الجيزة

ندوات دينية

شهر رمضان

الصيام



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