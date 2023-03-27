اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة تشارك فى اصطفاف قافلة "حياة كريمة" بأبو النمرس

الإثنين، 27 مارس 2023 08:16 م
نائب محافظ الجيزة تشارك فى اصطفاف قافلة "حياة كريمة" بأبو النمرس قافلة حياة كريمة بأبو النمرس
كتبت - مرام محمد

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شاركت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة في اصطفاف قافلة مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية بمركز شباب منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس، في إطار فعاليات توزيع كراتين المواد الغذائية على المواطنين، وتنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمشاركة والتنسيق الدوري مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للتخفيف على المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت هند عبد الحليم، أن القافلة ضمت 20 سيارة بسعة 10 آلاف كرتونة مواد غذائية تضاف إلى رصيد محافظة الجيزة من مساهمة مؤسسة حياة كريمة لتصل إلى 60 ألف كرتونة يتم توزيعها على المواطنين، في إطار مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر.

وأشادت نائب المحافظ بجهود مؤسسات المجتمع المدني في الوصول لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجاً، بالتنسيق والتعاون مع وحدات التضامن الاجتماعي بجميع القرى ومراكز المحافظة.

وأكدت نائب المحافظ على التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وفقًا لقواعد الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

 

 

 


حياة كريمة

كتف في كتف

الجيزة

الأسر الأولى بالرعاية



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