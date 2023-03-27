اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 11:01 م
أكرم القصاص
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مهاجران من كوبا يدخلان الأراضى الأمريكية باستخدام طائرة شراعية.. صور

الإثنين، 27 مارس 2023 09:57 م
مهاجران من كوبا يدخلان الأراضى الأمريكية باستخدام طائرة شراعية.. صور الطائرة الشراعية
وكالات

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تمكن مهاجران كوبيان من الوصول إلى الولايات المتحدة باستخدام طائرة شراعية زوّداها بمحرك.
 
وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، ذكر مكتب عمدة مقاطعة مونرو أنهما هبطا في مطار كي ويست الدولي في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية صباح السبت الماضى.
 
الطائرة الشراعية
الطائرة الشراعية
 
وقالت السلطات الأمريكية إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أنه تم تسليم المهاجرين إلى مراقبة الحدود الأمريكية.
 
وقال نادي الطيران في كوبا إنهما سرقاها، حيث كانت الطائرة الشراعية تُستخدم بدلا من ذلك لمنح السائحين رحلات جوية على الشاطئ، مضيفا: "لكن يبدو أن شخصين هاربين كانت لديهما أفكار أخرى"، حيث تمكنا من استخدامها في الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية جوا.
 
الطائرة
الطائرة
 
ورصد مقطع فيديو نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية جانبا من رحلة المهاجرين بعد توجههما من كوبا إلى الولايات المتحدة على متن الطائرة شراعية.
 
طائرة المهاجران
طائرة المهاجران
 

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