مقتل 6 مدنيين بهجوم انتحاري في كابول

كتب- وكالات

قتل ستة مدنيين على الأقل اليوم الإثنين بهجوم انتحاري قرب وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابول، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبدالنافع تاكور.

وأوضح عبدالنافع تاكور أن القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن المتفجرات التي كان يحملها "انفجرت، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين".

وقال مستشفى تديره منظمة إيطالية غير حكومية في كابول، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب 12 آخرون في انفجار وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية اليوم الإثنين.

وقال ستيفانو سوتسا المسؤول في منظمة إيميرجنسي الإيطالية غير الحكومية التي تدير مستشفى للجراحات متخصصاً بعلاج ضحايا الحرب في وسط كابول "استقبلنا بعض الجرحى".

وذكرت المنظمة في تغريدة أن هناك طفلاً واحداً على الأقل بين الجرحى.

وقال شاهدان إنهما سمعا دوي انفجار كبير قرب المنطقة المحاطة بإجراءات أمنية مشددة وتضم مباني حكومية وسفارات أجنبية.

وشهدت كابول ومناطق حضرية أخرى هجمات عدة خلال الأشهر الماضية أعلن مسلحو تنظيم "داعش" مسؤوليتهم عن بعضها.

وأسفر انفجار في يناير عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة عشرات بالقرب من وزارة الخارجية أثناء خروج الموظفين من المبنى بنهاية يوم العمل.

وقالت إدارة "طالبان" إنها تركز على تأمين البلاد، وإنها نفذت مداهمات عدة استهدفت أفراداً يشتبه بأنهم عناصر في تنظيم "داعش" خلال الأسابيع الأخيرة.

ووقعت حادثة اليوم الإثنين في وقت الظهر تقريباً عندما يزداد الازدحام في المدينة مع خروج الموظفين من العمل في وقت مبكر، وفقاً لنظام مطبق بمناسبة شهر رمضان.