اليوم السابع
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معهد الرعاية والتربية بالكنيسة يختتم دورة المقبلين على الزواج

الإثنين، 27 مارس 2023 02:21 م
معهد الرعاية والتربية بالكنيسة يختتم دورة المقبلين على الزواج معهد الرعاية والتربية
كتب: محمد الأحمدى

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اختتم معهد الرعاية والتربية أمس، الدورة التدريبية السادسة والثلاثين للمقبلين على الزواج بعنوان "استعد للارتباط".
 
وشارك في الدورة التي أقيمت بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، 159 من المقبلين والمقبلات على الزواج، وبحضور نيافة الأنبا موسى أسقف الشبابووكيل المعهد، و الدكتور مجدي إسحق الأستاذ بقسم الإرشاد الأسري بالمعهد، وسلم نيافته المشاركين شهادات إتمام الدورة.
 
ومن المقرر أن ينظم المعهد الدورة التدريبية السابعة والثلاثون في الفترة من 30 إبريل حتى 28 مايو، ويتيح المعهد أيضًا الاشتراك بالدورة التدريبية (online) لأبناء الكنيسة بالمهجر عبر الموقع الخاص بالمعهد.
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

معهد الرعايه والتربيه

المقبلين على الزواج



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