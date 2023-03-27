مساء اليوم.. مكتبة مصر العامة بالأقصر تنظم معرض "بطلات من التشيك ومصر"

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك فى وسط مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات معرض "بطلات من التشيك ومصر"، والذي يعتبر بداية مشروع للتوعية عن النساء المهمات فى تاريخ مصر والتشيك، حيث يقام المعرض فى الثامنة والنصف مساءً بمقر المكتبة ويستمر حتى يوم 3 مايو المقبل.

وبجانب المعرض تقيم مكتبة مصر العامة بالكرنك تنظيم فعاليات ورشة حرف يدوية يوم 2 مايو، حيث أن معرض "بطلات من التشيك ومصر"، هو بداية مشروع للتوعية عن نساء مهمات في تاريخ وحاضر جمهورية التشيك وجمهورية مصر العربية، وهو الأول من مجموعة معارض ستقام في أنحاء مختلفة من مصر، ويتبعها مناقشات وفعاليات أخرى في المستقبل.

وقالت مكتبة مصر العامة بالكرنك، فى بيان صحفى، أن المشروع هو نتاج تعاون بين المركز الثقافي التشيكي، وسفارة جمهورية التشيك والأمم المتحدة للمرأة في مصر، وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وكلية لادزلاف سوتنار للتصميم والفنون بجامعة غرب بوهيميا بالتشيك، وجمعية طلاب العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، حيث يحضر الافتتاح سفير جمهورية التشيك بالقاهرة إيفان يوكل وحرمه، والسيدة تيريزا سفاشكوفا رئيسة المركز التشيكي بمصر وممثلي الأمم المتحدة للمرأة بمصر.

وفي الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان المبارك، نظمت مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك، أنشطة ودورات وزيارات متنوعة شملت ما يلي:- (كورسات اللغات لغة إنجليزية مع المدرب الأستاذ أحمد حسن - لغة انجليزية مكثف مع المدربة الأستاذة شيرين محمد - لغة فرنسية مع المدربة مدام مارى - كورس الحاسب الآلي مع المدربة الأستاذة عزة جلال - كورس الخياطة مع المدربة الأستاذة منال عواجة - تدريبات مؤسسة آفاق - تدريبات مؤسسة الأقصر الرقمية - تدريبات البنك الزراعى - نشاط اهلا رمضان - نشاط الجمباز والكاراتيه - لقاء مدير عام المكتبة ونائبه بأحد الممثلين الأفاضل من الأزهر الشريف لوضع البرنامج الخاص بالوعظ والإرشاد خلال شهر رمضان - زيارة مدرسة البياضية المشتركة - زيارات وفود أجنبية لمركز الأقصر للتراث وقاعة الكالتشورما فى ضوء تنشيط السياحة بالأقصر).





