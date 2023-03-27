اليوم السابع
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مسئول أوكرانى: انفجار سيارة قائد روسى فى ماريوبول

الإثنين، 27 مارس 2023 11:51 ص
مسئول أوكرانى: انفجار سيارة قائد روسى فى ماريوبول انفجار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية فاديم بويتشينكو إن انفجارا هز مدينة ماريوبول المحتلة مؤقتا صباح اليوم الإثنين، وبحسب ما ورد، تم تفجير سيارة لأحد القادة الروس .

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بويتشينكو قوله :"في الساعة 08:07 صباحًا ، وقع انفجار في حي بماريوبول، وبحسب المعطيات الأولية ، انفجرت سيارة لأحد قادة الروس".

وبحسب بويتشينكو ، فجر ممثلو حركة مقاومة ماريوبول السيارة، وأنه سيعلن التفاصيل الكاملة بعد ورود البيانات المؤكدة.
ووفقا للوكالة، فأن الروس يحولون مدينة ماريوبول والقرى المجاورة إلى مركز عسكري ولوجستي للجيش الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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