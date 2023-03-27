محافظ مطروح يستمع لشكاوى المواطنين ويتابع سير الإجراءات المتقدمة

كتب -أحمد الزغبي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الإثنين، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، استمرارا للمتابعة المستمرة، والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكاواهم، مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم، وكذلك الاطمئنان على توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا من المستحقين، لتخفيف العبء والمعاناة علي المواطنين من الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

كما استمع محافظ مطروح، خلال جولته لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية وفق منظومة تلقي الشكاوى لبحث ودراسة مطالب المواطنين والإسراع في حلها تيسيرا عليهم .

علي صعيد آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، جهود إزالة ورفع تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها بعض المناطق، خاصة بمدينة سيوة والحمام والعلمين حيث تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار منذ ظهر أمس الجمعة ، وحتى اليوم السبت بعدد من المناطق مع الإسراع فى رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلى مطروح الإسكندرية .

وذلك لتيسير حركة المواصلات مع الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بالتعاون مع سيارات مجالس المدن ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من الشوارع والطرق الداخلية ورفع تجمعات مياه الامطار بها ، مؤكدا استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها. والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتي الكهرباء والمياه.