محافظ الدقهليه يحيل 106 محاضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد، خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 106 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة..وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت الجمالية ونبروه وتمى الامديد واجا وميت سلسيل بلقاس، وطلخا والمطرية و دكرنس والمنزلة وشربين والمنصورة، علي مدار يومين وخلال اليوم الاول تم تحرير 41 مخالفة تموينية شملت 1محضر تصرف في دقيق بعدد (4 شيكاير) و1،محاضر انتهاء من الإنتاج، و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و4 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و19 محضر نقص وزن، و12 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و2 محضرعدم وجود شهادة، و1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال اليوم الثاني تم تحرير 65 مخالفة تموينية، شملت 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية و1 محاضر انتهاء من الإنتاج، و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و14 محضر نقص وزن و23 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و4 محاضرعدم وجود شهادة، و1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى)، و5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (السجائر)، و1 محضر غش تجاري و2 محضر سلع مجهولة المصدر، و1 محضر تصرف فى سلع تموينية.

و تم التحفظ على 200 كيس ملح ليمون، و200كيس بودرة غسيل، و2 برميل طحينه بيضاء، و25 شيكارة عدس احمر و50 شيكارة أعلاف و300 كجم جبنه رومى و400 كجم جبنه بيضاء و3 طن ملح، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت اعمال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء باشراف ومتابعة رؤساء المراكز والمدن والاحياء ففي مركز ومدينة بلقاس، تم تنفيذ اعمال اللجنة باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة المنصورة باشراف ومتابعة اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة شربين باشراف ومتابعة اللواء ماهر قاسم رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة المنزلة باشراف ومتابعة المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.