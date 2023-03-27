محافظ الإسكندرية: زراعة 71181 شجرة بالأحياء لزيادة المسطحات الخضراء

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة، مضيفا أنه قد تم زراعة 6641 شجرة مثمرة و3469 شجرة غير مثمرة بإجمالى 10110 شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى، والبالغ عددها 200 ألف شجرة خلال الأسبوع الواحد والثلاثين منذ بداية المبادرة، بالإضافة إلى زراعة 7190 شجيرة، بالتعاون مع إدارة الحدائق بالأحياء، وزراعة 732 نخلة بردتشارديا، وزراعة 4300 متر نخيل بنطاق حى العجمى ووسط، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة هو 71181 شجرة، منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، مشيرا إلى أنه في الأسبوع الواحد والثلاثين من بداية المبادرة، تمت زراعة 4981 شجرة بنطاق عدد من أحياء الثغر، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة ، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة؛ تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأشار الشريف، أنه نظرًا لتوفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار "المثمرة وغير المثمرة" وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء، تم زراعة 2467من الشجيرات والأشجار مختلفة الأنواع بنطاق حى العجمى ما بين هبسكس وشيرانيا ودورانتا ليمونى وأرسين و جارونيا وريو و فيكس هاواى و فيكس بينجتمينا و أكاليفا حمراء وجازانيا بحديقة اللوجيستى، وفيكس نتدا وفيكس هاواى وفيكس بينجامينا بالزراع البحرى الكيلو 21 وجازانيا أمام قسم شرطة الدخيلة القديم، بالإضافة إلى تركيب 800 متر نجيل بأحواض الجزيرة الوسطى أمام النقل العام بالبيطاش.

فضلًا عن زراعة 979 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى العامرية أول ما بين برتقال وليمون وجوافة ورمان وزيتون و جازورين وبازروميا وأكاسيا داخل مقابر الكرنك وأبو سمبل والهويس بالنهضة، وبرتقال وجوافة ورمان زيتون وبازروميا وجازوارينا وأكاسيا داخل مدرسة الرواد بالحرية ومدرسة المدينة الجامعية.

بالإضافة إلى زراعة 649 من الشجيرات والأشجار مختلفة الأنواع بنطاق حى منتزة أول ما بين عود بازروميا سعودى داخل مدرسة ضعاف السمع ومدرسة فتحى سرور، و أكاسيا وبازروميا سعودى بشارع مصطفى كامل، وكوكنتا بأحواض شارع مسجد سيدى بشر، وعدد من الأشجار المثمرة أمام تحسين الصحة، وذلك بالتعاون مع إدارة حدائق الحى.

وزراعة 295 شجرة مثمرة بنطاق حى شرق ما بين برتقال ويوسفى وزيتون بعزبة سكينة، وجوافة وبرتقال وزيتون بحديقة سيموند وأحواض محطة ترام الوزارة، وجوافة بشارع فوزى معاذ.

وتم زراعة 212شجرة مثمرة وغير مثمرة زينة بنطاق حى غرب ما بين شتلات جوافة وبرتقال ويوسفى ورمان وزيتون وبازروميا سعودى داخل مستشفى العمال ومدرسة الشهيد هشام بركات، ومدرسة شهداء التحرير، ومدرسة الإخلاص الإعدادية بنات وبنين، وشتلات جوافة وبرتقال ويوسفى ورمان وزيتون، وبعض شتلات نبات الزينة داخل أثار عامود السوارى، وشتلات مثمرة داخل مدرسة الإخلاص الفكرية، وبازروميا سعودى وعدد من الأشجار المثمرة داخل أثار كوم الشقافة، وشتلات ليمون بحديقة بشاير الخير ١.

وزراعة 193 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى وسط ما بين بازروميا سعودى، وشتلات موالح بحديقة ساعة الزهور، وزراعة 186 من الشجيرات والأشجار مختلفة الأنواع بنطاق حى المنتزة ثان ما بين ليمون وبرتقال ويوسفى ورمان وجوافة وزيتون و بازروميا سعودى وجازانيا داخل مدرسة الزعيم السادات الإبتدائية والإعدادية، وليمون ويوسفى وبرتقال وجوافة ورمان و زيتون داخل مدرسة بنك الإسكندرية التجارى، وبرتقال وجوافة ورمان ويوسفى وليمون و زيتون وبازروميا وفراشة زجاج وجازوارينا داخل مستشفى الصدر بالمعمورة، وليمون وبرتقال وجوافة ورمان و زيتون وبازروميا داخل مركز الصحة المهنية بالمعمورة.